Мои лекции

Лекции – неотъемлемая часть любого учебного процесса. И, несмотря на то, что они всегда у нас ассоциируются с ручкой и тетрадью, грядет прогресс, и им на смену уже приходят ноутбуки, телефоны, смартфоны, айфоны, КПК, коммуникаторы в союзе с всемогущим интернетом. Как часто приходится сталкиваться с тем фактом, что лекции вдруг куда-то пропадают в самый неподходящий момент. Этот проект создан именно для того, чтобы доступ к Вашим лекциям был открыт всегда и в любом месте, только лишь при наличии интернета. Здесь они не пожелтеют и не испортятся, а наоборот, всегда выручат Вас на экзамене и избавят от бесконечных бумаг.

Всего лекций: 541

Меню


Поиск лекции


Основные дисциплины

Биология
География
Делопроизводство
Информатика
История
Культурология
Литература
Математика
Организация
Политология
Право
Религиоведение
Социология
Физика
Философия
Химия
Экономика
Этика

Акция от администрации

Акция от сайта Мои лекции

Самые популярные лекции

  • Реформы Хрущева
    Просмотров: 89245

    Аграрная реформа:
    1) Колхозы и совхозы получили кредиты, новую техникуv 2) С середины 50-х начался новый этап укрепления колхозов. Многие из которых были преобразованы в совхозы
    3) В марте 1958 было ликвидировано МТС, что подорвало экономику колхозов, не имея выбора они выкупали машины и сразу оказывались в тяжелом финансовом положении
    4) Повсеместное внедрение кукурузы
    5) В 1954 году началось освоение целины
    6) Крестьяне освободились от сверхдохода

    Лекция опубликована: 2009-07-30 06:22
    разделительная полоса
  • Основные этапы в информационном развитии общества
    Просмотров: 81830
    Первая информационная революция была связана с изобретением письменности. Изобретение письменности позволило накапливать и распространять знания. Цивилизации, освоившие письменность, развивались быстрее других. достигали более высокого культурного и экономического уровня. Примерами могут служить Древний Египет, страны Междуречья, Китай. Позднее переход к алфавитному способу письма сделал письменность более доступной и способствовал смещению центров цивилизации в Европу (Греция, Рим).
    Лекция опубликована: 2009-04-18 19:56
    разделительная полоса

Самые свежие лекции

  • Unknown topic
    Просмотров: 5650
    Unknown message
    Лекция опубликована: 2019-02-16 10:00
    разделительная полоса
  • Кредитование - рабство или подарок?
    Просмотров: 1001

    Кредитование в последнее время набрало огромную популярность. Оно и понятно: в современной экономической обстановке сложно представить себе человека среднего класса с десятитысячным окладом, покупающего двухкомнатную квартиру или же хороший автомобиль на деньги, отложенные «под подушку». Постоянный рост инфляции просто напросто «сжирает» половину из этих сбережений, да и их необходимо сначала накопить, а это весьма и весьма трудно. И как быть? Я предполагаю, что такой человек волей-неволей задумывается о кредите. По крайней мере, я бы на его месте задумалась. Это отличный способ получить то, о чем давно мечтал, не прикладывая огромных усилий. Заманчиво, не правда ли?

    Лекция опубликована: 2018-02-22 14:05
    разделительная полоса
  • Перевозка собак в машине
    Просмотров: 1050
    Собираетесь в путешествие вместе с вашим питомцем? Давайте посмотрим, как перевозить собаку в машине, соблюдая все правила безопасности.
    Все любят путешествовать и, если по каким-то причинам вы не можете оставить собаку у родственников, друзей или соседей на время вашего отсутствия, не стоит пугаться трудностей, тысячи людей берут с собой на отдых четвероногих друзей. Но, конечно же, если вы решили на этот раз ехать на море с вашей собакой, следует позаботиться о ее безопасности.
    Лекция опубликована: 2018-02-21 15:10
    разделительная полоса
  • Сочинение по картине. Игорь Грабарь «Зимний пейзаж»
    Просмотров: 3836
    Игорь Грабарь - известный художник, посвятивший свой талант написанию пейзажей, натюрмортов и жанровых сцен. Он искренне любил природу. Особое восхищение художника вызывала зима. Самые известные работы живописца воспевают это время года: «Февральская лазурь», «Зимнее утро», «Белая зима. Грачиные гнезда», «Последний снег». Игорь Эммануилович нередко жертвовал комфортом и здоровьем, ради создания своих работ. Известно, что полотно "Февральская лазурь" было написано художником в сильный мороз. Он собственноручно вырыл траншею из снега, там и работал над картиной. Благодаря любви к русской природе, художнику удалось создать ее новый и живой образ.
    Лекция опубликована: 2018-02-20 12:02
    разделительная полоса