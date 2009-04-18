Основные дисциплины

Лекции – неотъемлемая часть любого учебного процесса. И, несмотря на то, что они всегда у нас ассоциируются с ручкой и тетрадью, грядет прогресс, и им на смену уже приходят ноутбуки, телефоны, смартфоны, айфоны, КПК, коммуникаторы в союзе с всемогущим интернетом. Как часто приходится сталкиваться с тем фактом, что лекции вдруг куда-то пропадают в самый неподходящий момент. Этот проект создан именно для того, чтобы доступ к Вашим лекциям был открыт всегда и в любом месте, только лишь при наличии интернета. Здесь они не пожелтеют и не испортятся, а наоборот, всегда выручат Вас на экзамене и избавят от бесконечных бумаг.
Аграрная реформа: 1) Колхозы и совхозы получили кредиты, новую техникуv 2) С середины 50-х начался новый этап укрепления колхозов. Многие из которых были преобразованы в совхозы 3) В марте 1958 было ликвидировано МТС, что подорвало экономику колхозов, не имея выбора они выкупали машины и сразу оказывались в тяжелом финансовом положении 4) Повсеместное внедрение кукурузы 5) В 1954 году началось освоение целины 6) Крестьяне освободились от сверхдохода
Первая информационная революция была связана с изобретением письменности. Изобретение письменности позволило накапливать и распространять знания. Цивилизации, освоившие письменность, развивались быстрее других. достигали более высокого культурного и экономического уровня. Примерами могут служить Древний Египет, страны Междуречья, Китай. Позднее переход к алфавитному способу письма сделал письменность более доступной и способствовал смещению центров цивилизации в Европу (Греция, Рим).
Кредитование в последнее время набрало огромную популярность. Оно и понятно: в современной экономической обстановке сложно представить себе человека среднего класса с десятитысячным окладом, покупающего двухкомнатную квартиру или же хороший автомобиль на деньги, отложенные «под подушку». Постоянный рост инфляции просто напросто «сжирает» половину из этих сбережений, да и их необходимо сначала накопить, а это весьма и весьма трудно. И как быть? Я предполагаю, что такой человек волей-неволей задумывается о кредите. По крайней мере, я бы на его месте задумалась. Это отличный способ получить то, о чем давно мечтал, не прикладывая огромных усилий. Заманчиво, не правда ли?
Собираетесь в путешествие вместе с вашим питомцем? Давайте посмотрим, как перевозить собаку в машине, соблюдая все правила безопасности. Все любят путешествовать и, если по каким-то причинам вы не можете оставить собаку у родственников, друзей или соседей на время вашего отсутствия, не стоит пугаться трудностей, тысячи людей берут с собой на отдых четвероногих друзей. Но, конечно же, если вы решили на этот раз ехать на море с вашей собакой, следует позаботиться о ее безопасности.
Игорь Грабарь - известный художник, посвятивший свой талант написанию пейзажей, натюрмортов и жанровых сцен. Он искренне любил природу. Особое восхищение художника вызывала зима. Самые известные работы живописца воспевают это время года: «Февральская лазурь», «Зимнее утро», «Белая зима. Грачиные гнезда», «Последний снег». Игорь Эммануилович нередко жертвовал комфортом и здоровьем, ради создания своих работ. Известно, что полотно "Февральская лазурь" было написано художником в сильный мороз. Он собственноручно вырыл траншею из снега, там и работал над картиной. Благодаря любви к русской природе, художнику удалось создать ее новый и живой образ.