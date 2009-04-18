Основные дисциплины

Аграрная реформа: 1) Колхозы и совхозы получили кредиты, новую техникуv 2) С середины 50-х начался новый этап укрепления колхозов. Многие из которых были преобразованы в совхозы 3) В марте 1958 было ликвидировано МТС, что подорвало экономику колхозов, не имея выбора они выкупали машины и сразу оказывались в тяжелом финансовом положении 4) Повсеместное внедрение кукурузы 5) В 1954 году началось освоение целины 6) Крестьяне освободились от сверхдохода

Самые свежие лекции Unknown topic

Просмотров: 5650 Unknown message Лекция опубликована: 2019-02-16 10:00

Unknown message Кредитование - рабство или подарок?

Просмотров: 1001 Кредитование в последнее время набрало огромную популярность. Оно и понятно: в современной экономической обстановке сложно представить себе человека среднего класса с десятитысячным окладом, покупающего двухкомнатную квартиру или же хороший автомобиль на деньги, отложенные «под подушку». Постоянный рост инфляции просто напросто «сжирает» половину из этих сбережений, да и их необходимо сначала накопить, а это весьма и весьма трудно. И как быть? Я предполагаю, что такой человек волей-неволей задумывается о кредите. По крайней мере, я бы на его месте задумалась. Это отличный способ получить то, о чем давно мечтал, не прикладывая огромных усилий. Заманчиво, не правда ли? Лекция опубликована: 2018-02-22 14:05

Перевозка собак в машине

Просмотров: 1050 Собираетесь в путешествие вместе с вашим питомцем? Давайте посмотрим, как перевозить собаку в машине, соблюдая все правила безопасности.

Все любят путешествовать и, если по каким-то причинам вы не можете оставить собаку у родственников, друзей или соседей на время вашего отсутствия, не стоит пугаться трудностей, тысячи людей берут с собой на отдых четвероногих друзей. Но, конечно же, если вы решили на этот раз ехать на море с вашей собакой, следует позаботиться о ее безопасности. Лекция опубликована: 2018-02-21 15:10

Собираетесь в путешествие вместе с вашим питомцем? Давайте посмотрим, как перевозить собаку в машине, соблюдая все правила безопасности. Все любят путешествовать и, если по каким-то причинам вы не можете оставить собаку у родственников, друзей или соседей на время вашего отсутствия, не стоит пугаться трудностей, тысячи людей берут с собой на отдых четвероногих друзей. Но, конечно же, если вы решили на этот раз ехать на море с вашей собакой, следует позаботиться о ее безопасности. Сочинение по картине. Игорь Грабарь «Зимний пейзаж»

Просмотров: 3836 Игорь Грабарь - известный художник, посвятивший свой талант написанию пейзажей, натюрмортов и жанровых сцен. Он искренне любил природу. Особое восхищение художника вызывала зима. Самые известные работы живописца воспевают это время года: «Февральская лазурь», «Зимнее утро», «Белая зима. Грачиные гнезда», «Последний снег». Игорь Эммануилович нередко жертвовал комфортом и здоровьем, ради создания своих работ. Известно, что полотно "Февральская лазурь" было написано художником в сильный мороз. Он собственноручно вырыл траншею из снега, там и работал над картиной. Благодаря любви к русской природе, художнику удалось создать ее новый и живой образ. Лекция опубликована: 2018-02-20 12:02